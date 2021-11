Hà Nội dự báo ca bệnh Covid-19 tăng cao vào dịp Tết

Your browser does not support the audio element.

Cách ly F1 tại nhà giảm gánh nặng cho cơ quan y tế!

Chiều 20/11, tại phiên họp trực tuyến Ban Chỉ đạo với các Sở, ngành, quận, huyện, thị xã về các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà nhận định, trong thời gian tới, số ca dương tính với SARS-CoV-2 tiếp tục tăng với nhiều ổ dịch.

Do đó, một số quận, huyện hiện đang xuất hiện các ổ dịch cần tăng cường hơn nữa các giải pháp phòng, chống dịch, thần tốc truy vết các ca bệnh và trường hợp liên quan. Hiện thành phố đã chuẩn bị kế hoạch tiêm chủng cho trẻ em và sẵn sàng triển khai khi vaccine được phân bổ.