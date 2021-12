Hà Nội: Địa phương cho học sinh đi học trực tiếp căn cứ vào mức độ dịch

Chất vấn Giám đốc Sở GD&ĐT TP Hà Nội tại Kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XVI, diễn ra sáng 9/12, đại biểu Nguyễn Vũ Bích Hiền cho biết, hiện nhiều phụ huynh còn băn khoăn về rà soát, kiểm tra các tiêu chí an toàn khi cho học sinh đi học trở lại. Bên cạnh đó, nhiều trường ở các huyện còn thiếu nhân viên y tế. Vì vậy, đề nghị Sở cho biết ý kiến và giải pháp khắc phục.

Hiện học sinh lớp 12 và lớp 9 ở các địa phương đã được học trực tuyến kết hợp trực tiếp. Đề nghị lãnh đạo Sở GD&ĐT cho biết phương án, giải pháp tổng thể về việc học trực tuyến kết hợp trực tiếp nếu dịch bệnh tiếp tục kéo dài.

Trả lời chất vấn, ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, sau một thời gian thí điểm đi học trực tiếp ở khối 9 ở huyện Ba Vì và đạt nhiều kết quả tốt, Sở đã đề xuất cho 36 nghìn học sinh khối 9 của 17 huyện, thị xã còn lại đi học.

Tiếp đó, khi học sinh được tiêm vaccine, Sở đã đề xuất cho học sinh ở 30 quận, huyện, thị xã đi học trực tiếp kết hợp trực tuyến. Theo thống kê đến ngày 8/12, đã có 64.000 học sinh khối lớp 9 và 12 đi học an toàn.

Trả lời đại biểu Nguyễn Minh Đức về đảm bảo an toàn cho học sinh quay lại trường học, Giám đốc Sở GD&ĐT cho biết, ngành giáo dục thành phố đã phối hợp với Sở Y tế ban hành tiêu chí an toàn trường học để xác định rõ "an toàn trường học" là thế nào, trong đó đảm bảo một cung đường 2 điểm đến, không tổ chức ăn bán trú, giáo viên phải tiêm đủ 2 mũi vaccine mới được dạy học trực tiếp...