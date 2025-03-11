Hà Nội đề xuất tăng mạnh giá đất vùng ven

Dự thảo bảng giá đất năm 2026 của Hà Nội điều chỉnh khá cao giá đất tại vùng ven.

Đất ngoại thành được điều chỉnh cao nhất

Mới đây, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội đã dự thảo Tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ ngày 1/1/2026. Tại bảng giá này, giá đất được chia thành 17 khu vực.

Trong đó, khu vực 1 là trung tâm nội thành, gồm 9 phường trong vành đai 1. Khu vực 2 là các phường phía trong vành đai 2. Kế tiếp là khu vực 3, gồm các phường từ vành đai 2 - vành đai 3. Khu vực 4 và 5 là các phường ngoài vành đai 3. Các khu vực tiếp tục mở rộng cho tới khu vực 17 - gồm các xã nằm ngoài Quốc lộ 2A, Tỉnh lộ 16.

Đáng chú ý, khu vực ngoại thành lại là nơi có giá đất ở điều chỉnh mạnh nhất. Tiêu biểu là khu vực 9 với mức tăng lên tới 26% so với bảng giá hiện hành. Đây là khu vực gồm các xã nằm trong ranh giới sông Hồng - sông Đáy - Tỉnh lộ 70A - đường Lê Trọng Tấn. Các xã nằm trong khu vực này là Liên Minh, Ô Diên, Đan Phượng, Hoài Đức, Dương Hòa, Đông Sơn, An Khánh.