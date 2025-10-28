Hà Nội đề xuất tăng giá đất cao nhất 26%: Giá BĐS tiếp tục leo thang?

Điều này đã gây ra nhiều hệ lụy nghiêm trọng như tăng đột biến nghĩa vụ tài chính (tiền sử dụng đất, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng...) của doanh nghiệp - đội chi phí đầu vào của dự án.

Thời gian gần đây, giá nhà đất liên tục tăng cao vượt xa khả năng chi trả của người dân. Các chuyên gia mổ xẻ, một trong những nguyên nhân "đẩy" giá nhà đất leo thang là do một số địa phương tăng mạnh bảng giá đất theo quy định của Luật Đất đai 2024 để tiệm cận thị trường.

Sở Nông nghiệp & Môi trường Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo tờ trình về việc xây dựng bảng giá đất lần đầu để công bố và áp dụng từ 1/1/2026. Đáng chú ý, sở này đề xuất giá đất ở cao nhất tại Hà Nội thuộc các tuyến đường thuộc quận Hoàn Kiếm (cũ) có mức hơn 702 triệu đồng/m2. Đề xuất tăng cao nhất là các xã ngoại thành, với mức tăng từ 16% đến 26%.

Trao đổi với PV Tiền Phong, TS. Trần Xuân Lượng - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu và Đánh giá thị trường bất động sản Việt Nam cho rằng, việc nhiều địa phương, trong đó có Hà Nội, đang đề xuất tăng bảng giá đất trong giai đoạn hiện nay là chưa phù hợp với chỉ đạo của Thủ tướng về kiểm soát giá nhà đất hiện nay.

Ông Lượng cho biết, Thủ tướng đã nhiều lần chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương phải tìm giải pháp hạ giá nhà, đặc biệt là giá chung cư tại các đô thị lớn đang tăng quá cao. Trong bối cảnh đó, việc Sở Tài nguyên và Môi trường cùng các cơ quan liên quan trình bảng giá đất mới, với mức điều chỉnh tăng bình quân tới 26% so với năm 2025, là điều khiến giới nghiên cứu và doanh nghiệp bất động sản “ngạc nhiên”.

Theo vị chuyên gia, bảng giá đất là một trong những yếu tố cấu thành lớn trong giá bán bất động sản. “Chi phí về đất có thể chiếm khoảng 30% trong hạch toán, nhưng nếu tính thêm các khoản chi phí thủ tục, thiết kế, bồi thường, giải phóng mặt bằng thì thực tế có thể lên tới 50%”, ông Lượng nói.