Hà Nội: Đề xuất lãi suất cho vay mua, thuê mua nhà ở xã hội 4,8%/năm

UBND TP. Hà Nội đang lấy ý kiến dự thảo Nghị quyết quy định mức cho vay, lãi suất cho vay đối với người nghèo, các đối tượng chính sách khác và đối tượng đặc thù của Hà Nội.

Theo đề xuất, với chương trình tín dụng hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm, mức cho vay tối đa đối với người lao động là 300 triệu đồng. Người vay vốn không cần phải có tài sản bảo đảm tiền vay.

Cơ sở sản xuất kinh doanh vay vốn đảm bảo không quá 500 triệu đồng cho 1 người lao động được tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm.