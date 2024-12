Hà Nội: Đề nghị chấm dứt dự án nhà ở cho Ban thư ký Bộ Công an 'treo' hơn 10 năm

Dự án Khu nhà ở cho Ban Thư ký Bộ Công an do Công ty cổ phần Đầu tư Thành Đô là chủ đầu tư. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 2.132 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 62,1 tỷ đồng, thực hiện đến năm 2012. Tuy nhiên, sau nhiều năm không triển khai, cơ quan chức năng đã đề nghị UBND TP. Hà Nội xem xét quyết định chấm dứt dự án trên. UBND TP. Hà Nội vừa văn bản gửi HĐND TP. Hà Nội trả lời ý kiến của cử tri về đề nghị xem xét thu hồi Dự án Xây dựng nhà ở cho Ban Thư ký Bộ Công an (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) là dự án "treo" hơn 10 năm qua. Theo UBND TP. Hà Nội, Dự án Khu nhà ở cho Ban Thư ký Bộ Công an thuộc thôn Hoàng (phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm) được chấp thuận tại Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 4677/QĐ-UBND ngày 23/9/2010, do Công ty cổ phần Đầu tư Thành Đô là chủ đầu tư. Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 2.132 m2 với tổng vốn đầu tư khoảng 62,1 tỷ đồng được thực hiện đến năm 2012. UBND TP.Hà Nội cho biết, dự án chậm triển khai do vướng mắc công tác giải phóng mặt bằng (GPMB). Năm 2015, UBND thành phố đã có văn bản giao Sở TN&MT chủ trì tham mưu đề xuất để tháo gỡ vướng mắc. Đến nay, dự án đã hết tiến độ thực hiện, nhà đầu tư chưa hoàn thành việc nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để triển khai đầu tư. Hiện nay, Cục Quản lý xây dựng và doanh trại - Bộ Công an đang chủ trì rà soát lại các dự án nhà ở cho cán bộ, chiến sỹ Bộ Công an trên địa bàn thành phố. Việc rà soát này nhằm đề xuất Bộ Công an và TP. Hà Nội phố phương án giải quyết theo hướng kết thúc các dự án không khả thi, không còn phù hợp và triển khai tích cực đối với các dự án đang thực hiện tốt. Đối với Dự án Xây dựng nhà ở cho Ban Thư ký của Bộ Công an đã được UBND TP. Hà Nội chấp thuận đầu tư nhưng đến nay, Chủ đầu tư vẫn chưa triển khai thực hiện công tác GPMB. Chủ đầu tư cũng chưa được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chưa có quyền sử dụng đất tại địa điểm thực hiện. Do đó, việc tiếp tục triển khai thực hiện dự án là chưa phù hợp theo quy định pháp luật. Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã có các báo cáo và đề xuất UBND thành phố Chấm dứt thực hiện các nội dung tại Quyết định số 4677/QĐ-UBND ngày 23/09/2010; giao các sở, ngành và UBND quận Bắc Từ Liêm thực hiện việc quản lý Nhà nước đối với ô đất nêu trên. Thanh Hiếu