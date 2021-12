Hà Nội: Công trình thi công xuyên đêm, dân cũng "trắng đêm"

Your browser does not support the audio element.

Gần một tuần nay, cuộc sống của người dân trên phố Đỗ Quang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tiếng ồn phát ra từ công trình thi công vào mỗi buổi đêm (Ảnh chụp đêm 7/12).

Ngày 7/12, phản ánh tới báo Dân trí, anh Nguyễn Văn T. (38 tuổi, ở phố Đỗ Quang, phường Trung Hòa) cho biết, gần một tuần nay gia đình anh cùng nhiều hộ dân khác sinh sống trên con phố, cuộc sống bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì tiếng ồn phát ra từ một công trình đang đào đường thi công. Đáng nói, việc thi công công trình này diễn ra suốt đêm, từ 21h tối hôm trước tới 5h sáng hôm sau.

Theo anh T., gia đình anh có con nhỏ đang độ tuổi đi học, vào mỗi buổi tối, tiếng ồn phát ra từ việc thi công trình làm ảnh hưởng tới việc học của các cháu nhỏ. Ngoài ra, việc công trình thi công xuyên đêm khiến cho mọi người trong gia đình anh đều không thể ngủ nổi.