Hà Nội công khai danh sách 17 chủ đầu tư 'ôm đất vàng' không triển khai

Sở Nông nghiệp và Môi trường TP Hà Nội vừa công khai đối với các trường hợp vi phạm pháp luật đất đai.

Theo đó, đơn vị này công khai đối với 17 trường hợp vi phạm pháp luật đất đai theo quy định của Luật Đất đai là các dự án đầu tư không đưa đất vào sử dụng trong thời hạn 12 tháng liên tục hoặc chậm tiến độ sử dụng đất 24 tháng so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư. Các dự án này đã được gia hạn hoặc kéo dài thời gian đưa đất vào sử dụng gồm: