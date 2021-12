Hà Nội: Có việc đùn đẩy, "né" trách nhiệm khi cho F0 điều trị tại nhà

Your browser does not support the audio element.

F0 ở Hà Nội tăng mạnh

Trao đổi với báo chí về kết quả Hội nghị Thường trực Thành ủy về công tác phòng, chống dịch Covid-19, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết, giai đoạn từ ngày 11/10 đến nay, số ca mắc trên địa bàn thành phố tăng mạnh, với hơn 9.300 ca, bình quân 173 ca/ngày, trong đó gần 40% số ca ngoài cộng đồng. Thành phố vẫn còn 60 điểm phong tỏa, 9 chùm ca bệnh và con số này sẽ chưa dừng lại.

"Có thể nói, dịch Covid-19 trên địa bàn Thủ đô đang diễn ra phức tạp, nghiêm trọng và gây khó khăn rất lớn cho công tác truy vết, khoanh vùng và kiểm soát" - ông Dũng nói.