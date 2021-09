Hà Nội có thể giãn cách cao hơn 1 mức trong dịp lễ 2/9

Theo nội dung Chỉ thị, sau 40 ngày thực hiện 3 đợt giãn cách xã hội trên phạm vi toàn thành phố, công tác phòng, chống dịch Covid-19 đạt được một số kết quả bước đầu.



Tuy nhiên, diễn biến dịch bệnh ngày càng phức tạp, việc kiểm soát dịch bệnh ở một số địa phương chưa vững chắc, nhất là ở khu vực mật độ dân cư cao, chật hẹp với nhiều phố nhỏ, ngõ nhỏ hay nhiều nhà chung cư cũ, các chợ dân sinh, các khu vực đã được phong tỏa.



Có nơi còn biểu hiện lơi lỏng trong tổ chức thực hiện giãn cách xã hội, xuất hiện tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong", phát sinh ổ dịch mới trong cộng đồng; các ca dương tính mới được phát hiện tại các khu chợ dân sinh, siêu thị không rõ nguồn lây; xảy ra với cả lái xe "luồng xanh", lái xe giao hàng (shipper)...



Việc di biến động dân cư, người từ vùng dịch về thành phố vẫn diễn biến phức tạp, nhất là qua đường mòn, lối mở, đường thủy, đường sắt…; người dân ra đường vẫn còn đông.



Hà Nội vẫn là khu vực có nguy cơ cao lây lan dịch bệnh, đòi hỏi cả hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô tiếp tục giữ vững ý chí, quyết tâm, kiên quyết, kiên trì thực hiện giãn cách xã hội thực chất, hiệu quả hơn để nhanh chóng ngăn chặn, đẩy lùi, kiểm soát dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân là trên hết, trước hết.



Ban Thường vụ Thành ủy đặc biệt nhấn mạnh toàn thành phố tiếp tục thực hiện quyết liệt, triệt để, nghiêm túc, có hiệu quả thực chất việc giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Trung ương, TP, đặc biệt kiểm soát chặt hơn, cần thiết áp dụng cao hơn một mức việc thực hiện giãn cách trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9.

Hà Nội tăng cường siết chặt các biện pháp phòng chống dịch bệnh (Ảnh: Đinh Huy)

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát tại hệ thống các chốt ra vào thành phố, các chốt của quận, huyện, thị xã và tại cơ sở, đường mòn, lối mở, đường thủy, đường sắt; siết chặt kiểm tra người và phương tiện, không để lọt người từ các vùng có dịch vào TP mà không được kiểm tra dịch tễ; xử lý nghiêm theo quy định pháp luật các trường hợp cố tình vi phạm.



Có các giải pháp quyết liệt hạn chế người dân ra đường, nhất là khu vực phong tỏa, nơi có nguy cơ cao, chấn chỉnh và xử lý triệt để tình trạng "chặt ngoài, lỏng trong"; học tập, nhân rộng các mô hình đang được tổ chức thực hiện hiệu quả tại các địa phương; trọng tâm là siết chặt quản lý, kiểm tra, giám sát từ các ngõ, phố, kiểm tra lưu động trên các tuyến đường gắn với kiểm tra các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn, xử lý nghiêm nếu phát hiện sai phạm về phòng, chống dịch Covid-19, việc cấp và sử dụng giấy đi đường...



Tổ chức triển khai mô hình "Gia đình an toàn Covid-19", kêu gọi, vận động, giải thích, thuyết phục, hướng dẫn, yêu cầu từng hộ gia đình ký cam kết ở trong nhà, không ra khỏi nhà khi không thực sự cần thiết, "ai ở đâu, ở đó".



Huy động sự tham gia, chấp hành, tuân thủ quy định của từng người dân đóng vai trò quyết định thành công trong phòng, chống dịch.



Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội chỉ đạo xây dựng phương án phòng, chống dịch sau đợt giãn cách thứ 3 trên địa bàn TP theo phương châm siết chặt hơn, áp dụng một số biện pháp cao hơn đối với những khu vực nguy cơ rất cao, nguy cơ cao, khu vực "vùng đỏ", "vùng da cam".



Đối với khu vực "vùng xanh", giao đồng chí Bí thư cấp ủy và Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã phê duyệt từng phương án để tổ chức sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ sản xuất hàng hóa cho khu vực "vùng đỏ", "vùng da cam", bảo đảm khoa học, chặt chẽ, phát huy hiệu quả công tác phòng, chống dịch.



Trên cơ sở phương án được phê duyệt, các cấp, các ngành từ TP đến quận, huyện, thị xã phải xây dựng ngay kế hoạch, phương án chi tiết, cụ thể tại địa phương, nhất là tại các khu đông dân cư, nhiều ngõ ngách, địa bàn phức tạp, các trung tâm thương mại, siêu thị, chợ dân sinh,... để có kịch bản phương án phòng, chống dịch chủ động, không để lúng túng, bị động.



Đồng thời có phương án tổ chức sản xuất, lưu thông hàng hóa, bảo đảm an sinh xã hội, sinh hoạt phù hợp với đặc điểm của từng vùng; tập trung tổ chức cách ly, phong tỏa triệt để "vùng đỏ" bảo đảm chặt chẽ từ ngoài vào trong, từ trong ra ngoài, đúng nguyên tắc cách ly, ngăn ngừa lây nhiễm chéo.



Cũng theo chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội, các lực lượng chức năng đẩy mạnh xét nghiệm diện rộng, coi đây là biện pháp mũi nhọn tập trung ưu tiên nguồn lực để xét nghiệm các đối tượng có nguy cơ cao, các vùng phong tỏa, cách ly, nhằm bóc tách triệt để các F0, truy vết F1 để chuyển cách ly tập trung; từng bước làm sạch, chuyển "vùng đỏ" thành "vùng da cam", chuyển "vùng da cam" thành "vùng xanh"; tiến tới tổ chức xét nghiệm diện rộng cả "vùng xanh" đưa TP trở về trạng thái bình thường mới.



Tại các khu vực có nguy cơ rất cao, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 2-3 ngày/lần; tại các khu vực có nguy cơ cao, lấy mẫu xét nghiệm cho toàn bộ người dân từ 5-7 ngày/lần; các khu vực khác lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ người dân ít nhất 1 lần.



Đối với chiến dịch tiêm chủng vaccine Covid-19, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đề nghị tiếp tục nâng cao năng lực các dây chuyền tiêm với sự tham gia của các bệnh viện tuyến Trung ương, bệnh viện của các bộ, ngành, y tế tư nhân, y tế cơ sở; sẵn sàng tổ chức tiêm quy mô lớn, bảo đảm an toàn, đúng quy định khi tiếp nhận thêm vaccine.



Chủ động kích hoạt các khu cách ly tập trung bảo đảm trên 100.000 chỗ cho các F1 và khẩn trương kiểm tra, rà soát sẵn sàng tăng công suất cách ly để đáp ứng yêu cầu thực tế; khẩn trương chuẩn bị đầy đủ 20.000 giường và sẵn sàng lên 30.000 giường cho các cơ sở thu dung, chăm sóc điều trị theo mô hình tháp 3 tầng của Bộ Y tế.



Bảo đảm đủ oxy, trang thiết bị, vật tư, thuốc điều trị và nhân lực y tế cho các cơ sở y tế tại tất cả các tầng; nâng cao năng lực điều trị người nhiễm Covid-19 ngay từ tầng 1 để giảm tải cho tầng 2, tầng 3.



Đồng thời tiếp tục đảm bảo việc tiếp nhận, điều trị các bệnh khác kịp thời, hiệu quả. Tiếp tục đầu tư, củng cố nâng cao năng lực cho tuyến y tế cơ sở, trọng tâm là các trạm y tế xã, phường, thị trấn.



Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội yêu cầu tiếp tục quan tâm chăm lo công tác bảo đảm an sinh xã hội; khẩn trương đẩy nhanh việc triển khai hỗ trợ các đối tượng theo các quy định của Trung ương, TP, không để chậm trễ; tiếp tục rà soát kỹ, nghiên cứu, đề xuất có phương án tiếp tục hỗ trợ các đối tượng khó khăn; cố gắng cao nhất với phương châm "không có ai trên địa bàn TP khó khăn do dịch bệnh Covid-19 mà không được hỗ trợ".



Đợt dịch thứ 4 tính từ ngày 27/4 đến tối 1/9, Hà Nội ghi nhận tổng 3.327 ca Covid-19, trong đó 1.548 ca ngoài cộng đồng và 1.779 ca đã được cách ly. Tối 1/9, thành phố di dời hơn 1.000 người dân khỏi "ổ dịch" phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân đến vùng an toàn.