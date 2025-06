Hà Nội có dự án nhà ở xã hội mới đắt nhất từ trước tới nay; UBND cấp xã được cấp phép xây dựng

Ông Lê Trường An, Giám đốc sàn môi giới bất động sản Nhà đất Long An (đơn vị chuyên môi giới chuyển nhượng đất nền dự án) cho biết, đất nền ở Long An hiện rất khó bán. Nhiều nhà đầu tư phải chấp nhận bán với giá thấp hơn 30 - 40% so với giá lúc mua.

Đất nền từng là phân khúc mang lại lợi nhuận tốt, nhưng gần đây, tại Long An, thị trường đất nền ảm đạm, nhiều nhà đầu tư chấp nhận hạ giá, nhưng vẫn không bán được hàng.

Thị trường đất nền Long An vắng khách

Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng từ năm 1975 đến 1994.

Theo kế hoạch vừa duyệt, từ nay đến năm 2030, Thành phố sẽ hoàn thành cơ bản các công tác chuẩn bị phục vụ cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư được xây dựng trước năm 1975 và các nhà chung cư được xây dựng từ năm 1975 đến năm 1994; Hoàn thành cơ bản công tác sửa chữa, nâng cấp, gia cố đối với các nhà chung cư cấp B, cấp C được xây dựng trước năm 1975;

Theo đó TP.HCM có 474 chung cư, với 573 lô được xây dựng trước năm 1975 xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn. Qua kiểm định chất lượng, có 16 chung cư cấp D, 116 cấp C, 332 cấp B và 12 chung cư đã tháo dỡ hoặc chuyển mục đích sử dụng. Trong đó, 5 chung cư cấp D bị hỏng nặng được dỡ hoàn toàn và 6 chung cư xuống cấp đã được tháo dỡ.

UBND TP.HCM vừa ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ bị hư hỏng, xuống cấp. Đề án nhằm tháo gỡ những khó khăn tồn đọng trong quá trình cải tạo nhà ở, đặc biệt là các chung cư cũ xây dựng trước năm 1994, trong đó có nhiều công trình đã xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến an toàn của cư dân.

Thị trường bất động sản Long An đang mất cân bằng về mức giá cũng như dòng sản phẩm.



“Giai đoạn 2015 - 2020, thị trường đất nền tại Long An khá sôi động, giá bình quân khoảng 14 triệu đồng/m2. Nhưng từ năm 2021 tới nay, thị trường này hầu như không có dự án mới, cũng rất ít khách mua. Nguyên nhân một phần do thị trường không có “sóng”.

Các chủ đầu tư sau khi bán xong dự án đã rút khỏi thị trường. Khách hàng mua đất nền chủ yếu để đầu tư, đầu cơ. Các dự án không có người ở, cỏ mọc um tùm, nên rất khó tìm được khách mua”, ông An phân tích.

Vào năm 2021, Dự án King Hill Residences (tại huyện Bến Lức, rộng 20 ha, gồm 350 sản phẩm đất nền) mở bán giai đoạn I, nhưng không thành công. Năm 2024, chủ đầu tư dự án này khởi động bán hàng trở lại.

Ông Võ Thành Anh, Giám đốc sàn giao dịch bán đất nền dự án này cho biết, 5 tháng đầu năm nay, có khoảng 50 khách hàng đặt cọc mua đất nền tại đây, nhưng sau đó, nhiều khách hàng rút cọc, hiện chỉ còn hơn 20 khách chưa rút cọc, nhưng cũng chưa ký hợp đồng mua bán.

Cũng theo ông Võ Thành Anh, tại huyện Đức Hòa, Dự án An Huy Mỹ Việt rộng 60 ha, gồm 2.500 sản phẩm đất nền được mở bán từ tháng 5 vừa qua. “Chúng tôi cũng tham gia bán hàng tại dự án này, tuy nhiên, lượng khách tới tham quan, đặt cọc mua rất thấp”, ông Võ Thành Anh cho biết.Không chỉ nhà đầu tư muốn “đẩy” hàng, mà chính các chủ đầu tư dự án đất nền cũng “quay xe”. Đơn cử, cuối năm 2024, Thắng Lợi Group mở bán dự án đất nền Diamond City Quốc Linh tại huyện Đức Hòa, nhưng sau 3 tháng không có khách, đã quyết định dừng bán hàng.

Cũng tại huyện Đức Hòa, tháng 8/2024, chủ đầu tư Dự án Khu dân cư An Nông 7 mở bán 155 nền đất, với chính sách mua đất nền tặng căn hộ chung cư mini trong Dự án. Sau 3 tháng mở bán không có giao dịch, chủ đầu tư cũng đành đóng cửa dự án.

Ông Nguyễn Hoàng Anh, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Thiên Minh Land chỉ ra, một trong những nguyên nhân chính khiến thị trường đất nền tại Long An vắng khách là do giá bán được các chủ đầu tư đưa ra quá cao so với giá thị trường.

Ví dụ, Dự án An Huy Mỹ Việt có giá 24 triệu đồng/m2 (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng), Dự án An Nông 7 có giá khoảng 30 triệu đồng/m2. Mức giá này tương đương với phân khúc chung cư tại Long An, nên khách không mặn mà đầu tư.

“Trên thị trường hiện nay, nhu cầu mua nhà đất phục vụ nhu cầu ở thực đang chiếm ưu thế. Do đó, đất nền và những sản phẩm thuần đầu tư khó tăng trưởng tích cực về thanh khoản trong ngắn hạn”, ông Hoàng Anh giải thích.



Đồng Nai dự kiến đấu giá 37 khu đất, giá trị 21.000 tỷ đồng

Theo Trung tâm Phát triển quỹ đất Đồng Nai, năm 2025 tỉnh có kế hoạch đấu giá 37 khu đất, giá trị theo bảng giá đất khoảng 21.000 tỷ đồng.

Các quỹ đất đấu giá được công bố gồm 17 khu đất cơ bản đủ điều kiện đưa ra đấu giá. Điển hình như khu đất Cụm công nghiệp Long Giao (huyện Cẩm Mỹ) đã điều chỉnh ngành nghề thu hút đầu tư và đang xây dựng dự thảo phương án đấu giá mới; 2 khu đất tại Cụm công nghiệp gốm sứ Tân Hạnh đang chuẩn bị đăng thông báo đấu giá lần 2.

37 quỹ đất đấy giá thành công sẽ giúp tỉnh Đồng Nai có vốn phát triển các dự án giao thông.



Các khu đất còn lại ngành chức năng đang thực hiện các thủ tục liên quan đến lập quy hoạch chi tiết, xác định tài sản trên đất, cưa cắt cao su, phấn đấu đưa ra đấu giá trong năm nay.

Trong số này có một số khu diện tích lớn, nằm ở vị trí thuận lợi về giao thông, gần sân bay Long Thành như khu đất gần 300 ha tại xã Bình Sơn, huyện Long Thành; khu đất gần 80ha tại xã Long Đức, huyện Long Thành; khu đất hơn 100ha tại núi Chứa Chan, huyện Xuân Lộc và một số khu đất tại Khu công nghiệp Biên Hòa 1, thành phố Biên Hòa.

Theo ông Hồ Văn Hà, Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai, hiện tỉnh đang cần rất nhiều vốn để triển khai dự án hạ tầng giao thông. Nguồn thu từ đấu giá đất đóng vai trò quan trọng để tỉnh thực hiện dự án.