Hà Nội có cần thiết cấm hàng quán ăn uống hoạt động sau 21h?

Sau hơn một tháng Hà Nội áp dụng quy định cấm hàng quán hoạt động sau 21h, nhiều người kinh doanh và một số chuyên gia cho rằng, việc cấm này không thực sự hiệu quả trong việc phòng chống dịch, thậm chí còn làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh khi mật độ người dân tập trung ăn uống, mua sắm... trước thời điểm 21h tăng cao.

Bên cạnh đó cũng có không ít ý kiến ủng hộ việc cấm hàng quán ăn uống mở cửa sau 21h để hạn chế những cuộc tụ tập ăn nhậu, tập trung đông người không cần thiết, trong điều kiện dịch ở Hà Nội vẫn đang diễn biến phức tạp.

Cấm hàng quán sau 21h: Hạn chế bao nhiêu tốt bấy nhiêu!

Trao đổi với PV Dân trí, một lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng, trước hết Hà Nội đang có số ca mắc tăng cao, số F0 ghi nhận trong 24 giờ của thủ đô đã chính thức vượt mốc 1.000 ca (1.357 ca), vì vậy tất cả các hoạt động tập trung đông người, những nơi có nguy cơ lây nhiễm cao thì "hạn chế được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu".

Vị lãnh đạo CDC Hà Nội khẳng định, việc Hà Nội cấm hàng quán hoạt động sau 21h là điều cần thiết lúc này. Trong tình hình dịch bệnh, việc "buông lỏng" các hàng quán, để người dân ăn nhậu thâu đêm suốt sáng sẽ làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. Ngoài ra, chính quyền cũng không thể kiểm soát công tác phòng, chống dịch liên tục 24/24h.

Tổ công tác Công an phường Trung Hòa cùng UBND phường Trung Hòa đi kiểm tra, nhắc nhở các chủ cửa hàng đóng cửa trước 21h, ngày 12/11 (Ảnh: Trần Thanh).

Hà Nội có rất nhiều quán ăn đêm, khi ăn uống người dân sẽ không dùng khẩu trang nên việc lây nhiễm sẽ rất khó kiểm soát. Theo CDC Hà Nội, các nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 cao trong cộng đồng gồm có: lây nhiễm trong gia đình, lây nhiễm trong cùng một bàn ăn uống, lây nhiễm trong cùng một phòng làm việc. Chính vì vậy, việc cấm hàng quán hoạt động sau 21h sẽ là một biện pháp phòng dịch thích hợp, cần thiết thời điểm này.

Lãnh đạo CDC Hà Nội cho rằng, ở các nước khác, chính quyền còn ban hành lệnh giới nghiêm, công tác chống dịch gắt gao hơn rất nhiều. Đơn cử như nước Pháp, hồi tháng 7 vừa qua, họ đã tiến hành tiêm vaccine và cho mở cửa, nhưng sau khi dịch quay trở lại, chính quyền Pháp vẫn ban hành lệnh giới nghiêm nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch và đến nay việc này cho thấy mang lại tính hiệu quả cao.