Hà Nội: Chung cư mới ồ ạt ra hàng, trải rộng từ nội đô ra ngoại thành

Trao đổi với Báo điện tử Đầu tư - Baodautu.vn , ông Phạm Đức Toản, CEO CTCP Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ (EZ Property) cho rằng, những người có ý định mua chung cư không nên quá lo lắng bởi mặt bằng giá có thể dần "hạ nhiệt" trong vòng 2 năm tới. Động lực của đợt giảm sắp tới sẽ đến từ sự bùng nổ nguồn cung nhờ Nghị quyết 171/2024/QH15 về thí điểm thực hiện dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất hoặc đang có quyền sử dụng đất.

Dù nguồn cung đã và đang tăng lên nhưng giá bán vẫn chưa có dấu hiệu giảm xuống. Từ quý III/2024 đến nay, hầu như không còn dự án mới có giá dưới 60 triệu đồng/m2. Trong 6 tháng đầu năm 2025, số lượng căn hộ có giá trên 80 triệu đồng/m2 chiếm tới 60% nguồn cung mở bán mới. Một số dự án tại các tỉnh vùng ven Hà Nội cũng có mức giá từ 55 triệu/m2.

Theo Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), nguồn cung căn hộ tại Hà Nội từng giảm mạnh từ hơn 20.000 căn năm 2018 xuống chỉ 10.000 căn vào năm 2023. Tuy nhiên, đến năm 2024, nguồn cung đã tăng trưởng trở lại khi có khoảng 30.000 căn hộ mở bán mới. Nối tiếp “phong độ” này, thị trường Hà Nội đã chào đón thêm 10.000 căn hộ mới trong nửa đầu năm 2025.

“Nhiều dự án sẽ được triển khai thí điểm từ năm 2026, 2027. Khi nguồn cung không còn là cuộc đua của một vài doanh nghiệp lớn, thị trường sẽ có sự cạnh tranh về giá bán và người mua ở thực sẽ được hưởng lợi”, ông Phạm Đức Toản dự báo.

Đồng quan điểm, Công ty Savills Việt Nam cũng cho rằng, từ năm 2026 trở đi, nguồn cung nhà ở sẽ tăng mạnh khi các dự án đang trong diện thí điểm hoàn tất thủ tục pháp lý.

Cụ thể, trong giai đoạn 2026 - 2027, thị trường Hà Nội dự kiến đón nhận khoảng 46.600 căn hộ từ 43 dự án, phần lớn nằm ngoài khu vực trung tâm. Lượng hàng này được dự báo sẽ kéo mặt bằng giá chung giảm nhẹ.

Trong báo cáo gần đây của Bộ Xây dựng, nguyên nhân chính khiến giá chung cư neo cao đến từ việc khan hiếm quỹ đất, chi phí đầu vào tăng cao, quy trình pháp lý chậm và kỳ vọng cao từ phía chủ đầu tư. Tuy nhiên, hiện các “bài toán” trên đều đang được giải quyết từng bước.

Về quỹ đất, Nghị quyết 171/2024/QH15 đã mở lối cho việc chuyển đổi đất nông nghiệp, phi nông nghiệp sang làm dự án nhà ở thương mại. Với thủ tục pháp lý, quy trình đang ngày càng được rút gọn và đơn giản hơn. Các hoạt động tháo gỡ pháp lý cũng được đẩy mạnh. Nhiều công trình từng “bất động” cả thập kỷ nay cũng đã “hồi sinh” trở lại.

Đặc biệt, nguồn cung nhà ở xã hội được kỳ vọng sẽ tăng mạnh nhờ Nghị quyết 201/2025/QH15 về cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Khi phân khúc này được tiếp sức, thị trường sẽ không còn là “sân chơi riêng” của các dự án cao cấp. Người lao động sẽ tiến gần hơn tới giấc mơ an cư, thay vì phải bất lực trước đà tăng giá chóng mặt của nhà ở thương mại.