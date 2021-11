Hà Nội chốt kế hoạch tiêm vắc xin Covid-19 cho trẻ em

Ngoài ra, căn cứ diễn biến tình hình dịch bệnh thực tế tại thời điểm triển khai chiến dịch, thành phố sẽ có điều chỉnh, ưu tiên cụ thể cho từng địa phương nhằm bảo đảm tối ưu cho công tác phòng, chống dịch bệnh. Nguyên tắc là ưu tiên tiêm trước cho các nhóm đối tượng trẻ em ở quận, huyện đang có dịch.



UBND TP Hà Nội yêu cầu các đơn vị liên quan tập huấn cho cán bộ y tế về triển khai tiêm vắc xin phòng Covid-19; rà soát, đảm bảo đủ trang thiết bị vận chuyển, bảo quản vắc xin, vật tư tiêm chủng. Đồng thời, lập danh sách và thống kê đối tượng tiêm chủng từ 12-17 tuổi (độ tuổi đủ sinh nhật tính theo ngày triển khai tiêm chủng tại trường học và tại cộng đồng).



UBND các quận, huyện, thị xã và UBND các xã, phường, thị trấn chịu trách nhiệm công tác tổ chức tiêm chủng, rà soát đối tượng và lập danh sách đối tượng cần tiêm chủng trên địa bàn.



Thông tin thêm về chiến dịch tiêm chủng nói trên, ông Khổng Minh Tuấn, Phó giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội cho biết, thành phố đã lên danh sách khoảng 700.000 - 850.000 trẻ em thuộc diện cần tiêm chủng trong đợt này (độ tuổi từ 12-17).

Có hai phương án triển khai tiêm. Nếu học sinh đi học đầy đủ, Hà Nội sẽ tiêm cho trẻ tại trường học. Trường hợp dịch diễn biến phức tạp, thành phố triển khai tiêm tại cộng đồng.



Ông Tuấn nhận định, chiến dịch tiêm chủng cho trẻ có thể ít thuận lợi hơn so với người lớn do trẻ thường sợ bác sĩ, có “hiệu ứng dây chuyền”, cần người nhà đi cùng chăm sóc dẫn tới tăng số lượng người đến địa điểm tiêm chủng.



Vì vậy, để tiêm chủng hiệu quả, đảm bảo an toàn, cơ sở tiêm chủng cần chuẩn bị cơ sở vật chất đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của trẻ và người giám hộ, phương án tiêm an toàn ngay tại trường học... Trẻ cũng cần được chuẩn bị tâm lý trước và trong khi tiêm. Phụ huynh nên động viên, trấn an con để tránh các cháu có tâm lý lo sợ.



Bên cạnh đó, gia đình cần theo dõi sát phản ứng sau tiêm của trẻ trong ít nhất 7 ngày đầu.