Hà Nội chống dịch như thế nào khi số ca tăng mạnh?

Your browser does not support the audio element.

Hôm nay (5/1), Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến triển khai kết luận của Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.

Quang cảnh hội nghị. (Ảnh: Quốc Chính).

Hà Nội triển khai 3 tầng điều trị

Phát biểu tại hội nghị trên, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh cho biết, trong năm 2021, thành phố đã quyết liệt thực hiện mục tiêu kép, vừa kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn với dịch bệnh này, vừa đảm bảo an sinh - xã hội và phục hồi sản xuất kinh doanh.

"Suốt năm 2021, Hà Nội đã chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhằm đảm bảo sức khỏe cho nhân dân. Trong các đợt chống dịch, chúng tôi đã tổ chức các đợt tiêm chủng với quy mô rất lớn. Hiện nay chúng tôi đã tiêm cho công dân độ tuổi 18 trở lên đạt trên 99%", ông Chu Ngọc Anh nói.