Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022

Đối với Sở Y tế, lãnh đạo TP Hà Nội giao nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị liên quan tăng cường phòng, chống dịch COVID-19 và các dịch bệnh có nguy cơ bùng phát trong thời gian giao mùa Đông - Xuân; đảm bảo tuyệt đối an toàn các hoạt động lễ hội, tập trung đông người; có phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh.

Bên cạnh đó, người đứng đầu TP Hà Nội yêu cầu Sở Y tế cần duy trì tổ chức, thực hiện nghiêm các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng, kiểm soát nhiễm khuẩn, không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện; tiếp tục mở rộng xét nghiệm cho đối tượng nghi ngờ; xây dựng phương án chăm lo cho bệnh nhân buộc phải ở lại bệnh viện trong dịp Tết.

Giao Công an TP xây dựng các phương án, tổ chức lực lượng để đảm bảo an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội cho nhân dân vui Tết; bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các địa điểm lễ hội, vui chơi giải trí... ; Bộ Tư lệnh Thủ đô chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây dựng kế hoạch và tổ chức việc bắn pháo hoa trong đêm giao thừa Tết Nguyên đán khi được cấp có thẩm quyền cho phép theo đúng quy định.

UBND các địa phương chịu trách nhiệm trước thành phố nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật, các vụ việc nghiêm trọng, đặc biệt là các vụ việc sản xuất, buôn bán, vận chuyển, tàng trữ, sử dụng pháo nổ hoặc ma túy, chất gây nghiện trên địa bàn mình phụ trách…