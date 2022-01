Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội Tết Nguyên đán giữa đại dịch, nên hay không?

Your browser does not support the audio element.

Chia sẻ quan điểm với PV Dân trí về việc Hà Nội giao Sở Văn hóa và Thể thao phối hợp với UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo tổ chức các lễ hội đúng quy định trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, PGS.TS Nguyễn Việt Hùng - Phó Chủ tịch Hội Kiểm soát Nhiễm khuẩn Hà Nội, cho rằng điều này là "không nên".

Theo PGS.TS Nguyễn Việt Hùng, khi thấy lễ hội được tổ chức sẽ xảy ra hiện tượng tập trung đông người sẽ gây khó khăn, tạo áp lực cho các cơ quan liên quan trong việc kiểm soát, đảm bảo quy định phòng chống dịch.

Đặc biệt, trong bối cảnh Hà Nội đang ghi nhận gần 2.000 ca mắc mỗi ngày, cùng với việc xuất hiện biến chủng Omicron thì thành phố nên xem xét lại, nên hạn chế hoạt động lễ hội trong dịp Tết Nguyên đán.