Hà Nội cho phép tổ chức lễ hội dịp Tết Nguyên đán dù F0 liên tục "lập đỉnh"

Nội dung nêu trên thể hiện trong Chỉ thị số 26/CT-UBND được Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh vừa ký và ban hành.

Theo đó, Hà Nội yêu cầu các cơ quan liên quan đảm bảo công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức cho nhân dân đón Xuân mới vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm với phương châm "mọi người, mọi nhà đều có Tết".