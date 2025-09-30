Hà Nội cho học sinh toàn thành phố nghỉ học ngày mai 1/10 vì mưa bão

Ông Trần Thế Cương, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, do thời tiết tiếp tục mưa to ảnh hưởng đến học tập và hệ thống giao thông đi lại trên toàn thành phố, Sở đã quyết định cho tất cả các cơ sở giáo dục nghỉ học vào ngày mai (1/10).

“Các thầy cô giáo có thể linh hoạt dạy học trực tuyến cho học sinh. Các trường học cần nghiêm túc thực hiện theo các văn bản chỉ đạo của Giám đốc Sở”, ông Cương nói.