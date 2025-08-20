Hà Nội: Cho học sinh nội thành nghỉ học 4 ngày hợp luyện diễu binh

Trong khi đó, giáo viên vẫn phải đến trường để chuẩn bị cho lễ khai giảng năm học 2025-2026 vào ngày 5/9.

Sở GD&ĐT Hà Nội cũng lưu ý, các trường thuộc khu vực tuyến đường có đoàn diễu binh, diễu hành đi qua ở cửa phục vụ nhân dân, du khách chỗ dừng chân, chỗ nghỉ ngơi, vệ sinh cá nhân... đảm bảo trọng thị và mến khách.

Năm học 2025-2026, Hà Nội có hơn 2,3 triệu trẻ mầm non và học sinh phổ thông, tăng khoảng 60.000 so với năm ngoái. Tổng số trường học là 2.954, trong đó 43 trường được xây mới.

Bắt đầu từ năm học mới, học sinh tiểu học tại Hà Nội sẽ được hỗ trợ tiền ăn trưa 20.000-30.000 đồng/ngày, áp dụng cho cả trường công lập và tư thục. Chính sách này nhằm nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú và giảm gánh nặng cho phụ huynh.