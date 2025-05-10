Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày mai 6/10

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học.

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở (qua phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên) để xử lý theo quy định.