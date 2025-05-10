Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày mai 6/10

05/10/2025 17:21

Do ảnh hưởng của bão số 11, Sở GD-ĐT Hà Nội vừa thông báo cho toàn bộ học sinh nghỉ học ngày mai 6/10.

Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia, từ đêm 5/10 đến ngày 7/10, ở khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. 

ngap_hanoi.jpg

Để bảo đảm an toàn cho học sinh, cán bộ giáo viên, Sở GD-ĐT Hà Nội đề nghị các đơn vị cho học sinh nghỉ học ngày 6/10 (thứ Hai) và chuyển trạng thái từ dạy học trực tiếp sang dạy học trực tuyến. Đồng thời tiếp tục theo dõi diễn biến tình hình thời tiết những ngày tiếp theo để kịp thời có những xử lý tình huống linh hoạt trong dạy và học. 

Sở cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo khó khăn, vướng mắc về Sở (qua phòng Chính trị, tư tưởng và Công tác học sinh, sinh viên) để xử lý theo quy định.

Theo vietnamnet.vn
https://vietnamnet.vn/ha-noi-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-ngay-mai-6-10-2449400.html
Copy Link
https://vietnamnet.vn/ha-noi-cho-hoc-sinh-nghi-hoc-ngay-mai-6-10-2449400.html
Đọc tiếp
Đọc tiếp
    Nổi bật
        Mới nhất
          Đọc nhiều
            Xã hội
            Hà Nội cho học sinh nghỉ học ngày mai 6/10
            • Mặc định

            THÔNG TIN KẾT NỐI CỘNG ĐỒNG - VIETBAO.VN

            Hotline: 0934 036 286

            Trung tâm báo chí và hợp tác truyền thông quốc tế (CPI) - CỤC THÔNG TIN CƠ SỞ VÀ THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI - BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH.

            Giấy phép: 148/GP-TTĐT, cấp ngày 07/06/2018

            Địa chỉ: 7 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh

            Địa chỉ trụ sở: 61 Thợ nhuộm, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

            Liên hệ quảng cáo: CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG PHÚC NGUYÊN

            Liên hệ quảng cáo:

            0908 377 442Email: [email protected]

            POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO