Hà Nội chính thức nhận hồ sơ mua nhà xã hội, giá từ 900 triệu

Dự án NƠXH Thăng Long Green City do Liên danh Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội (Handico) và Tổng Công ty Viglacera làm chủ đầu tư chính thức nhận hồ sơ, dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11 đến hết ngày 19/12.

Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ đăng ký tại trung tâm văn hóa – thông tin thể thao của xã Thiên Lộc.

Tại ô đất CT3 chủ đầu tư sẽ xây dựng 3 đơn nguyên nhà ở chung cư cao tầng có ký hiệu CT3A, CT3B, CT3C. Mỗi tòa cao 12 tầng và 1 tum với tổng 1.104 căn hộ, gồm: 589 căn NƠXH để bán; 212 căn NƠXH cho thuê: 128 căn NƠXH thuê mua; 175 căn hộ thương mại.