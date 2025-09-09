Hà Nội chính thức dẫn nước Hồ Tây ‘hồi sinh’ sông Tô Lịch

Tuyến ống này do thành phố bổ sung trong dự án hệ thống xử lý nước thải Yên Xá, gồm hai đường ống HDPE song song, đường kính D1200, dài gần 1,5km. Nước được dẫn từ cửa A Hồ Tây, theo kênh hiện trạng trên phố Cống Đõ, qua ngõ 24 Võ Chí Công, đi theo kênh hở ra đầu sông Tô Lịch.

Ông Trương Quốc Bảo, Trưởng Ban Quản lý dự án xử lý nước thải Yên Xá thuộc Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp TP Hà Nội, cho biết nước được đưa từ Hồ Tây vào sông Tô Lịch thông qua tuyến ống dẫn riêng.

Hệ thống này đồng thời kết hợp việc bổ cập nước cho Hồ Tây qua đầm Sen và hỗ trợ thoát nước khi cần hạ mực nước Hồ Tây. Ông Bảo nhấn mạnh, tuyến ống riêng biệt bảo đảm nước từ Hồ Tây không hòa lẫn với nước thải trong kênh TE3, còn nước thải vẫn được đưa về Nhà máy Yên Xá để xử lý.

Từ ngày 15/8, đơn vị thi công đã hoàn thành việc thu gom toàn bộ 245 cửa xả trên sông Tô Lịch, trong đó 63 cửa xả đã được hoàn trả mặt bằng, đảm bảo toàn bộ nước thải dẫn về Nhà máy Xử lý nước thải Yên Xá. Hiện nhà máy đã nâng công suất lên 200.000 m³/ngày đêm, đủ khả năng xử lý toàn bộ nước thải dọc sông.

Hai đường ống HDPE song song, đường kính D1200, dài gần 1,5 km dẫn nước từ Hồ Tây được "mở nắp". Ảnh: N. Huyền

Với hạng mục đập điều tiết, bổ cập nước sau xử lý (công suất 200.000-230.000m³/ngày đêm) đảm bảo xử lý triệt để toàn bộ nước thải trên sông Tô Lịch. Trước 20/9, nước sau xử lý từ Nhà máy Yên Xá cũng sẽ được bổ cập cho sông Tô Lịch.