Hà Nội cấp tiền ăn trưa cho học sinh tiểu học 20.000-30.000 đồng/ngày từ năm nay

Ngày 11/8, UBND thành phố Hà Nội có văn bản về triển khai thực hiện Nghị quyết số 18 của HĐND thành phố quy định cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học trên địa bàn năm học 2025-2026.

Theo đó, UBND thành phố yêu cầu Sở GD-ĐT phối hợp với các đơn vị phổ biến đến cha mẹ học sinh về cơ chế hỗ trợ bữa ăn bán trú, đồng thời hướng dẫn quy trình tổng hợp danh sách, số lượng học sinh và dự toán kinh phí ngân sách hỗ trợ bữa ăn bán trú cho học sinh tiểu học theo quy định.