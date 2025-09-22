Hà Nội: Cấp 'sổ đỏ' lần đầu chỉ 3 ngày sau đăng ký

Cụ thể, thời gian giải quyết là 17 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu.

Đáng chú ý, TTHC đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ lần đầu (mã số 1.012753) do UBND xã thực hiện có thời gian giải quyết từ 3- 20 ngày.

Thời gian 20 ngày làm việc đối với trường hợp đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất, cấp sổ đỏ lần đầu. Trong đó, đăng ký đất đai, tài sản gắn liền với đất lần đầu là 17 ngày làm việc; cấp sổ đỏ lần đầu là 3 ngày làm việc.

Công dân có thể nộp hồ sơ tại điểm phục vụ hành chính công cấp xã hoặc các chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai.

Được biết, từ 1/7/2025, Nghị định 151/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực. Theo đó, thời gian giải quyết các thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ sẽ được rút ngắn đáng kể, nhằm nâng cao hiệu quả quản lý và tạo thuận lợi cho người dân.

Tuy nhiên, theo phản ánh của công dân, thời gian qua việc thực hiện các TTHC về đất đai trên địa bàn thành phố còn chậm. Vì thế, Đoàn kiểm tra, giám sát của thành phố đã quyết định kiểm tra công tác giải quyết TTHC về đất đai tại các địa phương.