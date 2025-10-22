Hà Nội cần ‘kiến trúc sư trưởng’ của xã, phường

“Bây giờ trong thời kỳ công nghệ số, cần quản lý quy hoạch đô thị bằng công nghệ, trí tuệ nhân tạo. Phải lập bản đồ số chống ngập, bản đồ số ứng phó biến đổi khí hậu, bản đồ số công trình ngầm đô thị. Từ đó sẽ biết chỗ nào ngập, xử lý tiêu nước thế nào", ông Tùng nói.

Từ việc làm quy hoạch hạ tầng tốt, theo ông Tùng, các dự án kiến trúc, dự án đô thị sẽ xuất hiện, bởi hạ tầng là mạch máu, xương sống của dự án quy hoạch. Ông Tùng nêu rõ, cần phải khắc phục tình trạng trước đây, “cứ xây nhà trước làm đường mà không biết thoát nước đi đâu”.

Nêu rõ việc cán bộ phải có năng lực chuyên môn, thiếu chỗ nào thì phải bổ sung chỗ đó, chứ không phải “ông địa chính làm quy hoạch”. “Tôi muốn nói là đã đến lúc có kiến trúc sư trưởng của phường, xã để giúp chính quyền thực hiện công tác quản lý đô thị, quy hoạch”, ông Tùng nhấn mạnh.

Theo ông Tùng, việc này trước đây làm chưa tốt. Thành phố có hệ thống thoát nước, nhưng chưa tính được lưu lượng thoát nước. Hiện nay, biến đổi khí hậu trở thành bình thường, nên bão to, mưa lớn nhiều hơn. Hà Nội phải làm ngay việc nạo vét các dòng sông trong đô thị, các hồ điều hoà để hồ chứa nước, đồng thời đây cũng là là nơi dự trữ nguồn nước, thoát nước”, ông Tùng nói. Một biện pháp nữa, theo ông Tùng, Hà Nội phải xây dựng lại hệ thống kênh mương thủy lợi đi kèm với các trạm bơm để đáp ứng yêu cầu tiêu thoát nước.

KTS Phạm Thanh Tùng nêu quan điểm, Hà Nội muốn phát triển được, phải dựa trên nguồn lực văn hoá, văn hiến nghìn năm Thăng Long. Hà Nội phải bảo tồn và phát triển, thậm chí, phải hy sinh một phần về phát triển kinh tế để giữ được văn hoá. Từ nguồn lực văn hoá, có thể phát triển công nghiệp văn hoá, du lịch. Đó là điểm tựa để Hà Nội phát triển. “Quan điểm của tôi, Hà Nội phải là trung tâm chính trị, trung tâm văn hoá. Hà Nội phải là biểu tượng về văn hoá”, ông Tùng nói.

Nêu về kinh nghiệm quốc tế, ông Tùng nhấn mạnh rằng, Hà Nội phải tiến tới xây dựng hệ thống thoát nước ngầm thông minh trong thành phố. Như ở Malaysia, họ làm hệ thống ngầm có đường kính vài chục mét, ở trên vẫn là hệ thống giao thông. Mùa khô thì là nơi dự trữ nước. “Hà Nội cũng phải tính toán làm như vậy. Nếu chưa làm được nhiều thì làm 1 – 2 cái. Những cái gì làm được thì phải làm ngay”, ông Tùng nêu. Cùng với đó, phải hướng tới xây dựng “đô thị bọt biển”, sử dụng các vật liệu thấm nước trong đô thị, “chứ không thể lát vỉa hè bằng đá được, và bê tông hoá cả gốc cây thì nước thoát đi đâu”.

KTS Phạm Thanh Tùng nêu rõ, hiện nay, phải thay đổi tư duy quản trị đô thị, không thể quản trị đô thị theo cách truyền thống. Đô thị phải thông minh, quản trị thông minh, chính quyền thông minh và phải có cộng đồng thông minh. Người dân cần chung tay tham gia vào quản trị đô thị, thể hiện qua sự minh bạch, dân chủ trong các dự án quy hoạch đô thị.

Theo ông Tùng, từ các vấn đề đặt ra về thay đổi tư duy quản trị, cần “từ công việc đẻ ra con người, chứ không phải con người đẻ ra công việc”; từ quan điểm “vì việc tìm người” để chọn được người có năng lực phù hợp.