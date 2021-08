Hà Nội: 9 nam nữ thông chốt kiểm dịch ra đường 'hóng gió'

Do lâu ngày không gặp nhau, 2 nhóm thanh niên trên đã phóng xe chạy dọc tuyến Phạm Văn Đồng, bóp còi, rú ga, rượt đuổi trêu đùa nhau, thông chốt kiểm dịch và cùng tụ tập ở phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội.

Ngay khi phát hiện vụ việc, tổ công tác Công an phường Xuân Đỉnh (Bắc Từ Liêm) đã phối hợp đội Cảnh sát hình sự Công an quận tiến hành xác minh, xác định nhân thân nhóm người trên và đưa những người này đến trụ sở công an phường Xuân Đỉnh để làm việc.