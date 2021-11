Hà Nội: 26 quận, huyện thực hiện cách ly F1 tại nhà

Your browser does not support the audio element.

Áp dụng cách ly y tế F1 tại nhà với 4 nhóm

Nội dung nêu trên thể hiện trong văn bản hướng dẫn thực hiện cách ly y tế tại nhà cho đối tượng tiếp xúc gần (F1) được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng ký ngày 19/11 gửi các Sở, ngành và UBND các quận, huyện, thị xã.

Nhằm chủ động phòng, chống dịch và giảm nguy cơ lây nhiễm, Hà Nội yêu cầu triển khai việc tổ chức thực hiện cách ly y tế F1 tại nhà với 4 nhóm đối tượng.

Cụ thể, một là F1; hai là, người ở cùng nhà với F1; ba là, người trực tiếp chăm sóc, hỗ trợ F1; bốn là, những người đang cách ly tập trung đủ 7 ngày, có kết quả xét nghiệm PCR ngày thứ 7 âm tính với SARS-CoV-2 được chuyển về cách ly tại nhà.