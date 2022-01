Hạ nhiệt thị trường bất động sản cách nào?

Your browser does not support the audio element.

Phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong quyết định chủ trương đầu tư dự án

Sáng nay (10/1), Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự.

Kỳ họp bất thường của Quốc hội bàn về nhiều nội dung quan trọng diễn ra từ ngày 4-11/1 (Ảnh: Quốc Chính).

Nội dung Quốc hội đang thảo luận để xem xét, sửa đổi tại Luật đầu tư được thị trường bất động sản quan tâm trong bối cảnh nguồn cung thị trường khan hiếm, kỳ vọng cách hạ nhiệt giá nhà...

Trong đó có đề xuất sửa đổi về quy định hình thức chuyển đổi mục đích sử dụng đất xây dự án và phân cấp mạnh hơn cho địa phương trong quyết định chủ trương đầu tư dự án.

Cụ thể sẽ sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 31 và điểm b khoản 1 Điều 32 để thực hiện phân quyền cho UBND cấp tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở, khu đô thị.