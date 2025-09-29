Hạ nhiệt giá nhà và lời cảnh báo về thị trường bất động sản đang vượt tầm kiểm soát

Đó không chỉ là câu hỏi cho ngành xây dựng, mà còn là lời cảnh báo về một thị trường bất động sản đang vượt tầm kiểm soát, đe dọa an sinh xã hội và cả mục tiêu tăng trưởng bền vững.

“Bao nhiêu người cần nhà, nhưng vì giá cao quá không thể mua được. Nhà mà cứ trên 70 triệu, 100 triệu đồng/m2, ai có tiền mua”, Thủ tướng nói tại phiên họp.

Thực tế, những con số được Bộ Xây dựng đưa ra cho thấy thực trạng đáng lo. Giá chung cư ở Hà Nội trung bình đã lên tới 80 triệu đồng/m2, TP.HCM chạm ngưỡng 89 triệu đồng/m2, nhiều dự án cao cấp vượt 200 - 300 triệu đồng/m2. Trong khi đó, thống kê từ Viện Đào tạo và Nghiên cứu BIDV cho thấy, trên thế giới, trung bình một gia đình cần khoảng 15 năm tích lũy để mua một căn hộ, còn tại Việt Nam, con số này là gần 26 năm, cao hơn trung bình thế giới khoảng 10 năm.

So với năm ngoái, thời gian tích lũy có thể mua được nhà đã tăng thêm hơn 2 năm. Thậm chí, với căn hộ hai phòng ngủ giá 2 - 3 tỷ đồng, nhiều cặp vợ chồng trẻ phải dành 1/3 thu nhập để trả nợ gần 30 năm, chưa kể lãi suất biến động.