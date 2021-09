Hà Nam thêm 14 ca COVID-19, có 5 nhân viên công ty xi măng trên địa bàn

Tỉnh Hà Nam cũng đã triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19, toàn tỉnh đã có 156.088 lượt người được tiêm phòng. Trong đó 117.313 người được tiêm phòng mũi 1, có 38.775 người đã tiêm đủ 2 mũi.

Lãnh đạo tỉnh Hà Nam thông tin, trong bối cảnh tình hình dịch COVID-19 diễn biến ngày càng phức tạp, khó lường như hiện nay, việc áp dụng khuyến cáo 5K của Bộ Y tế: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế" và tiêm vaccine vẫn là biện pháp phòng bệnh chủ động tối ưu nhất, và cũng là giải pháp lâu dài, bền vững trong công tác phòng chống dịch COVID-19 hiện nay.