Your browser does not support the video tag. Hà mã mẹ chống trả quyết liệt khi con đực hung hăng muốn hại chết con mình (Video: Vpress).

"Tôi đã làm hướng dẫn viên du lịch khu bảo tồn thiên nhiên này trong 5 năm, nhưng đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến một cuộc chạm trán như vậy", Lindi Taljaard - 26 tuổi, cho biết. "Con hà mã đực bất ngờ lao lên chỗ 2 mẹ con hà mã đang đứng trên bờ một cách đầy hung hăng. Nếu không có sự chống trả quyết liệt của hà mã mẹ, rất có thể con non đã bị giết chết".

Hà mã đực thường có thói quen cắn chết những con hà mã non không phải là con của chúng hoặc những con non trong đàn khác. Ngoài ra, hà mã đực cũng thường cắn chết con non để buộc hà mã mẹ phải tiếp tục giao phối với chúng. Sau khi con non chết, hà mã mẹ không cần phải cho con bú nữa và có thể tiếp tục giao phối.