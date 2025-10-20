Hà Lan và Trung Quốc tìm cách tháo gỡ căng thẳng xung quanh công ty chip Nexperia

PV/VOV.VN| 20/10/2025 07:27

Ngày 19/10, Bộ trưởng Kinh tế Hà Lan Vincent Karremans cho biết dự kiến sẽ gặp một quan chức chính phủ Trung Quốc trong vài ngày tới nhằm giải quyết căng thẳng liên quan đến công ty sản xuất chip Nexperia.

Trước đó, vào ngày 30/9 vừa qua, Chính phủ Hà Lan đã tạm thời nắm quyền kiểm soát Nexperia, vốn là công ty con của tập đoàn Wingtech, Trung Quốc với lý do ngăn chặn nguy cơ công nghệ và tài sản trí tuệ có thể bị chuyển giao ra khỏi châu Âu. Đáp lại, Trung Quốc đã cấm xuất khẩu các sản phẩm hoàn thiện của Nexperia.

ha lan va trung quoc tim cach thao go cang thang xung quanh cong ty chip nexperia hinh anh 1
Chính phủ Hà Lan đã tạm thời nắm quyền kiểm soát Nexperia từ ngày 30/9 vừa qua. (Ảnh: Reuters)

Wingtech đã mua lại hoàn toàn công ty Nexperia vào năm 2018 với giá khoảng 3,63 tỷ đô-la. Các con chip dùng trong ô tô và điện tử gia dụng của Nexperia tuy không thuộc dòng tiên tiến nhất, nhưng được sản xuất với số lượng lớn tại châu Âu, rồi chuyển sang Trung Quốc để đóng gói và phân phối toàn cầu. Các nhà sản xuất ô tô sử dụng chip của Nexperia lo ngại nếu căng thẳng trên kéo dài sẽ ảnh hưởng tới chuỗi cung ứng, sản xuất.

