Ha Jung Woo bị phạt hơn 25.000 USD vì dùng chất cấm

Ở phiên tòa đầu tiên, Ha Jung Woo thuê 10 luật sư bào chữa. Tại đây, nam diễn viên thừa nhận việc sử dụng propofol trong thời gian tháng 1-9/2019. Luật sư của Ha Jung Woo giải thích anh dùng propofol để điều trị da và có sự giám sát của nhân viên y tế.

Ha Jung Woo (tên thật là Kim Sung Hoon, sinh năm 1987) được mệnh danh Ông hoàng phòng vé tại Hàn Quốc. Nam diễn viên tham gia nhiều dự án nổi tiếng như The Handmaiden, 1987: When The Day Comes, The Chaser...