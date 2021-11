Hà Hồ và Bùi Anh Tuấn song ca, Lisa vừa xuất hiện giật luôn spotlight

Đặc biệt, màn song ca Cả Một Trời Thương Nhớ của Hà Hồ và Bùi Anh Tuấn khiến khán giả phấn khích. Bản hit từng làm mưa, làm gió khắp các bảng xếp hạng âm nhạc. Đây cũng chính là ca khúc tạo nên câu chuyện tình ngoài đời thật của Hà Hồ và Kim Lý khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Dù 2 ca sĩ chính là Hồ Ngọc Hà và Bùi Anh Tuấn, thế nhưng Lisa mới chính là nhân vật chiếm spotlight. Cụ thể, Hà Hồ đã vừa bồng bế Lisa vừa hát với Bùi Anh Tuấn, tuy nhiên do "công chúa nhỏ" hơi khó chiều nên nữ ca sĩ đã gửi tạm sang người khác để tiếp tục phần trình diễn.