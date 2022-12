Hà Hồ diện cây đồ hiệu đi diễn vẫn bị chê như đồ ngủ?

Mới đây, Hồ Ngọc Hà vừa xuất hiện tại một buổi tiệc với vai trò ca sĩ biểu diễn. Tuy nhiên, giọng ca Cô Đơn Trên Sofa gây tranh cãi vì mặc đồ như đồ bộ đi tổng duyệt chứ không chỉn chu như mọi khi.

Your browser does not support the video tag.

Trích đoạn phần biểu diễn của Hồ Ngọc Hà.