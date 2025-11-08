Hạ gục Liverpool, Crystal Palace vô địch Siêu Cúp Anh

Trận tranh siêu cúp Anh giữa nhà vô địch Premier League Liverpool và nhà vô địch FA Cup Crystal Palace diễn ra vào tối ngày 10-8 trên sân Wembley đã thu hút sự chú ý của hàng triệu người hâm mộ bóng đá trên toàn thế giới.

Ngay từ phút thứ 4, Liverpool đã vươn lên dẫn trước với bàn thắng của tân binh Hugo Ekitike sau pha kiến tạo của một tân binh khác là Florian Wirtz. Tuy nhiên, Crystal Palace nhanh chóng lấy lại tinh thần và gỡ hòa ở phút 17 nhờ bàn thắng của Jean Philippe Mateta.