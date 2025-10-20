Hà Anh Tuấn: 'Tôi thuộc top ca sĩ hát tiếng Việt hay nhất thế giới'

Thể hiện những sáng tác của Phạm Duy, anh chia sẻ niềm xúc động, tự hào khi được cất tiếng hát bằng tiếng Việt giữa trung tâm nghệ thuật thế giới. Mở đầu chương trình là liên khúc Em bé quê - Bà mẹ quê - Tình ca (Phạm Duy), tiếp nối bằng Ngày xưa Hoàng Thị - Trả lại em yêu - Áo anh sứt chỉ đường tà (thơ Hữu Loan).

Ở phần mở màn, nam ca sĩ không chọn những bản hit quen thuộc mà trình bày các ca khúc đã trở thành một phần ký ức của nhiều thế hệ người Việt.

Đêm nhạc được kỳ vọng là bức ký họa cảm xúc, được “vẽ” bằng những giai điệu thuần Việt. “Đêm nay, chúng ta ‘xâm chiếm’ Dolby và biến nơi đây thành đêm nhạc Việt”, Hà Anh Tuấn nói.

Đêm 18/10 (giờ địa phương), đêm nhạc Sketch A Rose của Hà Anh Tuấn “hạ cánh” tại Dolby Theatre (Los Angeles) - mái nhà danh tiếng của lễ trao giải Oscar. Không chỉ là một đêm nhạc đơn thuần, Sketch A Rose in Los Angeles còn là lời tri ân quê hương, khúc ca tự hào của nghệ sĩ Việt giữa không gian quốc tế.

“Lần đầu tôi dám hát tác phẩm của cụ Phạm Duy. Tại sao cụ ở thời xưa đã đong đưa thế nhỉ, giờ tôi cũng chẳng dám như vậy. Vậy nên tôi từng nói mình là một trong những ca sĩ hát tiếng Việt hay nhất thế giới. Làm gì có ai hát tiếng Việt hay bằng người Việt hát”, Hà Anh Tuấn chia sẻ.

Ngay sau tiết mục mở màn, anh không giấu được xúc động trước 3.400 khán giả có mặt tại khán phòng: “Tôi thấy kiêu hãnh vì mình là người Việt Nam. Với tôi, ở đâu có khán giả Việt, ở đó là nhà”. Nam ca sĩ rơi nước mắt trong tiếng vỗ tay và hò reo của khán giả.

Anh nói thêm: “Là người Việt Nam không chỉ là niềm kiêu hãnh hay may mắn, đó còn là tình yêu của cuộc đời tôi, cũng là tình yêu của tất cả chúng ta - những người đang ngồi ở đây”.

Giữa các tiết mục, anh chinh phục khán giả bằng sự duyên dáng và tinh tế trong cách dẫn chuyện. Anh cũng thay đổi đa dạng trang phục trong các set diễn. Khi diện vest trắng, ca sĩ kể thiết kế ban đầu không có sơ mi bên trong nhưng anh đã “tỉnh táo” đổi lại.

“Đồ đẹp nhưng hơi đắt (cười). Tôi mặc đồ của nhà thiết kế Việt Nam, cảm thấy vô cùng đẹp trai, đắt giá vì đang khoác lên người là Việt Nam. Dù có khó khăn, miễn là đi cùng nhau, chúng ta không có gì phải lo. Chỉ cần còn khán giả Việt, tôi tin mình vẫn sẽ hát thêm vài chục năm nữa. Hãy tiếp tục yêu âm nhạc và yêu những nghệ sĩ Việt Nam - tất nhiên là những người tử tế, để những ai chưa tử tế lắm sẽ trở nên tử tế hơn”, anh chia sẻ.

Trong phần song ca cùng danh ca Tuấn Ngọc, Hà Anh Tuấn nhanh chóng thay trang phục vì cho rằng bộ đồ trước đó “khiêm tốn” so với tiền bối. Tuấn Ngọc hài hước đáp: “Lần này cháu mặc bộ này rồi, lần sau cho chú mượn”. Danh ca nhận xét đàn em là nghệ sĩ chu đáo, có chuyên môn, tư cách và sự đứng đắn trong nghề.