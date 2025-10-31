Hà Anh Tuấn hỗ trợ 500 triệu, Mỹ Tâm cùng các nghệ sĩ hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Theo thông tin từ Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào trưa 31-10, trước ảnh hưởng của bão lũ tại miền Trung những ngày qua, ca sĩ Hà Anh Tuấn và Công ty Việt Vision đã đồng hành cùng Trung ương Đoàn, hỗ trợ 500 triệu đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.

Không chỉ ca sĩ Hà Anh Tuấn, trước đó nhiều ca sĩ như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Đức Phúc, Rhyder, S.T Sơn Thạch, hoa hậu Hương Giang… đã chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.

Mới nhất trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc cho biết anh và công ty đã gửi tổng cộng 200 triệu đồng cho bà con vùng lũ tại Huế và Hội An, TP Đà Nẵng.

"Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment xin góp chút sức nhỏ, chia sẻ khó khăn với bà con Huế và Hội An thân thương! Cầu mong bà con bình an, sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua thời điểm khó khăn này" – nam ca sĩ viết.