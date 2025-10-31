Hà Anh Tuấn hỗ trợ 500 triệu, Mỹ Tâm cùng các nghệ sĩ hướng về đồng bào miền Trung bị lũ lụt

Theo thông tin từ Cổng thông tin Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vào trưa 31-10, trước ảnh hưởng của bão lũ tại miền Trung những ngày qua, ca sĩ Hà Anh Tuấn và Công ty Việt Vision đã đồng hành cùng Trung ương Đoàn, hỗ trợ 500 triệu đồng cho đồng bào chịu ảnh hưởng của bão lũ tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng.
Không chỉ ca sĩ Hà Anh Tuấn, trước đó nhiều ca sĩ như Mỹ Tâm, Hòa Minzy, Đức Phúc, Rhyder, S.T Sơn Thạch, hoa hậu Hương Giang… đã chung tay hỗ trợ đồng bào miền Trung bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Mới nhất trên trang cá nhân, ca sĩ Đức Phúc cho biết anh và công ty đã gửi tổng cộng 200 triệu đồng cho bà con vùng lũ tại Huế và Hội An, TP Đà Nẵng.
"Đức Phúc và Đức Phúc Entertainment xin góp chút sức nhỏ, chia sẻ khó khăn với bà con Huế và Hội An thân thương! Cầu mong bà con bình an, sớm ổn định lại cuộc sống và vượt qua thời điểm khó khăn này" – nam ca sĩ viết.
Hướng về khúc ruột miền Trung, ca sĩ Mỹ Tâm đã gửi 100 triệu đồng nhằm hỗ trợ bà con Huế kèm lời nhắn nhủ tới quê hương: "Cầu mong bà con quê hương mình sẽ bình an, vượt qua lũ lụt và sớm ổn định".
Ca sĩ quê Đà Nẵng cho biết thêm cô đang muốn ủng hộ cứu trợ bà con Quảng Nam - Đà Nẵng, nơi cô sinh ra và lớn lên nhưng chưa có thông tin cụ thể để chuyển nên trước mắt nghệ sĩ xin chung tay chia sẻ với bà con ở Huế. "Bà con mình cố lên!' - Mỹ Tâm động viên tinh thần của người dân trong lũ lụt.
Hòa Minzy cũng chuyển 100 triệu đồng tới bà con Huế. "Hòa Minzy xin được chia sẻ cùng bà con Huế, với tất cả những gì đã đang diễn ra mong bà con sớm bình ổn trở lại" - nữ ca sĩ chia sẻ.
Trước khi lên đường sang Thái Lan bắt đầu hành trình tham gia Miss Universe 2025, hoa hậu Hương Giang cũng đã chuyển 100 triệu đồng ủng hộ bà con miền Trung tới Ủy ban MTTQ Việt Nam.
Tương tự "Anh trai say hi" Rhyder cũng chuyển 100 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam kèm lời nhắn "con Rhyder ủng hộ khắc phục thiệt hại trận lũ lịch sử của miền Trung". Đây cũng là số tiền mà vợ chồng ca sĩ Đăng Khôi gửi tới bà con miền Trung.
Trong khi đó vì lý do sức khỏe không cho phép nên S.T Sơn Thạch không thể tham gia chương trình Tôi! Người Việt Nam do MC Anh Tuấn khởi xướng cùng các anh chị em nghệ sĩ hướng về đồng bào sau thiên tai. Nghệ sĩ gửi 100 triệu đồng tới Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Huế để tiếp sức cho bà con vùng lũ.
Không chỉ ủng hộ tiền, các nghệ sĩ cũng dời ngày ra mắt sản phẩm âm nhạc. Rhyder dời ngày ra mắt Trap - album đầu tiên trong sự nghiệp.
Trước đó tối 29-10, 25 nghệ sĩ từ Anh trai vượt ngàn chông gai như Tự Long, MC Anh Tuấn, Bằng Kiều, Hồng Sơn, Đăng Khôi... tổ chức đêm nhạc "Tôi! Người Việt Nam" gây quỹ ủng hộ đồng bào vùng bão lũ được hơn 1 tỉ đồng.
Như vậy tới thời điểm hiện tại, theo thống kê chưa đầy đủ, các nghệ sĩ đã ủng hộ hơn 2 tỉ tới người dân miền Trung.