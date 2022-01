Hà Anh bàn luận mẹ đẻ bé gái 8 tuổi, Phương Mai ngứa tai?

Dù Phương Mai không chỉ đích danh nhưng qua dữ liệu chia sẻ, dân mạng phán đoán cô đang ẩn ý Hà Anh. Nghi vấn càng bị đẩy lên cao khi Phương Mai nhiệt tình tương tác các bình luận có liên quan tới bài viết của đồng nghiệp.

Hiện bài đăng của Phương Mai đang được dân mạng bàn tán rôm rả, song tất cả vẫn chỉ là phán đoán một chiều, cùng chờ thêm diễn biến và phản ứng của những người trong cuộc.

Liên quan đến vụ việc bé N.T.V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành dẫn tới tử vong, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra xử lý vụ việc.

Cụ thể, ngày 28/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 tháng đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1995, "dì ghẻ") về tội "hành hạ trẻ em".



Hình ảnh về vụ việc bé gái 8 tuổi.

Đến ngày 31/12, Công an quận Bình Thạnh đã khởi tố bị can, bắt khẩn cấp Nguyễn Kim Trung Thái (SN 1985, bố bé V.A) do có hành vi đồng phạm giúp sức cho Nguyễn Võ Quỳnh Trang.

Ngày 1/1/2022, Tuổi Trẻ Online đưa tin, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bình Thạnh đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ bé gái 8 tuổi bị bạo hành tử vong lên Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra (PC01) Công an TP.HCM tiếp tục điều tra xử lý.