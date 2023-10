Hà An Huy là quán quân Vietnam Idol 2023

Tại Vietnam Idol 2023, Hà An Huy luôn là thí sinh được giám khảo đáng giá cao ngay từ các vòng đầu. Qua từng live show, giọng ca có phong độ biểu diễn ổn định, liên tục thay đổi để phù hợp với các chủ đề mà ban tổ chức đưa ra.

So với các thí sinh còn lại, Hà An Huy cũng đa tài và có phong cách rõ rệt. Trong đêm chung kết, Hà An Huy thể hiện ca khúc do chính anh tự sáng tác tên Rơi. Màn trình diễn trẻ trung và hiện đại, nhận được đánh giá cao từ ban giám khảo. Ca sĩ Mỹ Tâm khẳng định Hà An Huy còn thành công hơn trong tương lai.