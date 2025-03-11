H’Hen Niê viết tâm thư xin lỗi sau ồn ào pha cà phê bằng sữa mẹ của chồng

Liên quan đến đoạn video chồng cô – Tuấn Khôi – dùng sữa mẹ để pha cà phê mời bạn bè uống, Hoa hậu H’Hen Niê đã chính thức đăng tải lời xin lỗi công khai trên trang cá nhân. Trong bài viết, cô gửi lời xin lỗi đến khán giả, những người bị ảnh hưởng và cả các nhân vật xuất hiện trong video: “Trước hết, Hen thật sự xin lỗi vì những hình ảnh và câu chuyện gần đây của vợ chồng Hen đã khiến mọi người không vui. Hen cũng xin lỗi các anh và gia đình các anh trong video, hi vọng mọi người có thể chấp nhận lời xin lỗi chân thành này từ Hen và anh Khôi. Hen đã đọc các góp ý của mọi người và suy ngẫm rất nhiều. Hen thật sự rất trân trọng”.

H’Hen Niê thừa nhận thiếu sót, gửi lời xin lỗi sau video pha cà phê bằng sữa mẹ của chồng

Theo H’Hen Niê, vợ chồng cô đều là những người mới trong hành trình làm cha mẹ nên có nhiều thiếu sót trong ứng xử và chia sẻ trên mạng xã hội.

“Thật ra, đây là lần đầu Hen và anh Khôi làm mẹ, làm cha, mọi điều đều còn rất mới mẻ, từ việc chăm con, nuôi con bằng sữa mẹ đến cảm xúc của người mẹ, người cha. Nên vẫn còn rất nhiều thiếu sót, Hen và anh Khôi mong rằng mọi người có thể thông cảm, góp ý để Hen và anh Khôi có thể hoàn thiện và học hỏi nhiều kinh nghiệm quý giá hơn”, cô viết.

Cô cho biết cả hai đã cùng nhau ngồi lại, ghi nhận những ý kiến đóng góp từ dư luận và thừa nhận sai lầm: “Vợ chồng Hen đã ngồi lại nói chuyện, ghi nhận những góp ý của mọi người và thừa nhận những sai lầm đã khiến mọi người không vui”.

Hoa hậu Ê Đê cũng bày tỏ sự hối tiếc vì bài đăng trước đó, khi cô lên tiếng bênh vực chồng một cách vội vàng.

“Hen cũng xin lỗi vì bài post trước đó khi Hen chưa đủ suy nghĩ thấu đáo, đơn giản đều xuất phát từ suy nghĩ của một người vợ muốn bảo vệ chồng. Anh Khôi không phải là người nổi tiếng, chưa quen với những áp lực. Hen mong mọi người có thể góp ý nhẹ nhàng hơn, để anh cố gắng hoàn thiện bản thân trong hành trình làm chồng, làm cha”, H'Hen Niê chia sẻ.

Sau khi đọc lại các bình luận và suy ngẫm, H’Hen Niê thừa nhận việc chia sẻ bài viết cũ là chưa phù hợp. Cô gọi sự việc lần này là “bài học quý giá” trong cuộc sống làm vợ và làm mẹ: “Sau những ngày lắng lại, Hen nhận ra rằng vợ chồng Hen đã thiếu kinh nghiệm, thiếu suy nghĩ thấu đáo khi chia sẻ những thông tin, sau khi xem nhiều nhận xét, góp ý rất đáng để suy ngẫm từ các cô chú, anh chị. Đây thật sự là bài học quý giá cho cả hai vợ chồng trong hành trình làm cha mẹ”.

H’Hen Niê và chồng

Kết thúc bài đăng, H’Hen Niê một lần nữa gửi lời xin lỗi và cảm ơn những ai đã góp ý: “Một lần nữa, Hen chân thành xin lỗi mọi người vì sự việc này, cảm ơn mọi người đã góp ý, chỉ bảo. Hen và anh Khôi sẽ rút kinh nghiệm, cẩn trọng hơn, và tiếp tục học hỏi mỗi ngày để trở thành những người cha mẹ tốt hơn, và những người có trách nhiệm hơn trong từng hành động, lời nói”.

Trước đó, chồng H’Hen Niê – Tuấn Khôi – đăng video trên mạng xã hội ghi lại cảnh lấy sữa trữ trong tủ lạnh của vợ để pha cà phê mời bạn bè uống. Kèm theo clip, anh viết: “Reaction cà phê sữa mẹ Harley”. Trong phần mô tả, anh không nói rõ với bạn bè rằng cà phê được pha bằng sữa mẹ. H’Hen Niê sau đó chia sẻ lại video với lời bình: “Anh Khôi lầy quá đi, mấy anh làm chung chuyến này hy vọng vẫn đủ tỉnh táo để làm việc”.

Tuy nhiên, hành động của hai vợ chồng đã vấp phải phản ứng trái chiều từ công chúng. Nhiều ý kiến cho rằng việc lấy sữa mẹ để pha cà phê là hành động phản cảm, thiếu tế nhị, trong khi số khác cho rằng đây chỉ là trò đùa trong gia đình. Sau khi bị chỉ trích, H’Hen Niê đã xóa bài đăng cũ và liên tục gửi lời xin lỗi.

H’Hen Niê sinh con gái đầu lòng ngày 20/9. Sau sinh khoảng 10 ngày, cô giảm 9 kg, sức khỏe ổn định. Người đẹp hiện dành thời gian chăm con và chưa trở lại các hoạt động giải trí.