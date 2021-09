H'Hen Niê - Phạm Hương thi chung mùa: Ai sẽ là hoa hậu?

Nếu thi chung mùa, Phạm Hương hay H'Hen Niê sẽ thắng?

Your browser does not support the video tag.

Với câu hỏi này, 80% bình luận nghiêng về H'Hen Niê. Nhiều ý kiến cho rằng: "Cứ nhìn thành tích quốc tế đi rồi biết"; "Hen được cả thế giới công nhận"...