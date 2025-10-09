H'Hen Niê hạnh phúc khi có mẹ chăm sóc những tháng cuối thai kỳ

Trên trang cá nhân, Hoa hậu H'Hen Niê xúc động khi được mẹ ruột từ Đắk Lắk lên TP.HCM chăm sóc cô trong những tháng cuối thai kỳ.

"Mẹ lên rồi, ngôi nhà lại có thêm bóng dáng người thương 'bà ngoại'. ​Mẹ lên mà mình xúc động quá cả nhà ạ. Quãng thời gian này, Hen may mắn có nhiều thời gian nghỉ ngơi ở nhà. Những lúc có chồng bên cạnh thì rộn ràng, ấm áp, nhưng khi anh vắng nhà, cũng không tránh khỏi những khoảnh khắc một mình lủi thủi. Dù cuộc sống vẫn đủ đầy, chẳng vất vả chi, nhưng đôi lúc vẫn thấy lòng trống vắng đến lạ", người đẹp tâm sự.

Hoa hậu H'Hen Niê và mẹ (Ảnh: FBNV)

H'Hen Niê được mẹ nấu cho nhiều món ăn ngon, lo lắng từng chút, cùng nhau tâm sự. Cô bày tỏ: "​Đúng là có mẹ, bếp khi nào cũng ấm, tuy nhà bếp điện nhưng hơi ấm bếp củi mà mẹ truyền tải vẫn đong đầy. Mẹ nấu cho những món mình thích, rồi hai mẹ con lại rủ rỉ tâm sự, mẹ hỏi han đủ điều, lo lắng cho mình từng chút một. Quá nhiều điều ấm áp cả nhà ạ, lòng Hen ngập tràn hạnh phúc và biết ơn. Đúng là, có mẹ là một diễm phúc".

Bên dưới bài đăng, nhiều khán giả bày tỏ sự ngưỡng mộ trước tình cảm gắn bó của gia đình H'Hen Niê và dành lời khen cho nhan sắc của mẹ cô.

Một số người để lại bình luận: "Nếu thời mẹ Hen mà có những cuộc thi sắc đẹp phổ biến như bây giờ, mẹ Hen cũng đã là hoa hậu rồi, mẹ Hen đẹp thật"; "Người mẹ sẽ trở thành bà ngoại của con chúng ta. Có mẹ bên cạnh ngày nào cũng là ngày tuyệt vời"; "Lúc nào con cháu cần mẹ sẽ đến bên cạnh nhanh nhất có thể, người vĩ đại nhất, yêu thương ta nhất chính là mẹ, thật hạnh phúc khi còn có mẹ"; "Mẹ Hen cũng đẹp thật. Bảo sao Hen đẹp thế"...

Hoa hậu H'Hen Niê và mẹ (Ảnh: FBNV)

Trong những tháng cuối thai kỳ, H'Hen Niê tạm gác lại lịch trình công việc bận rộn, dành phần lớn thời gian để nghỉ ngơi, chuẩn bị đón con đầu lòng. Ngày 3/9, cô đi khám thai định kỳ, thực hiện các xét nghiệm cuối cùng, chuẩn bị cho ngày sinh. Theo người đẹp, suốt thai kỳ, cô tăng gần 10 kg, còn em bé được 3,1 kg. "Mọi chỉ số đều thuận lợi, có cân nặng con hơi lớn xíu nhưng mẹ cũng an tâm vì con luôn phát triển và mẹ cũng sẵn sàng chờ đón con chào đời", cô chia sẻ.

Hoa hậu H'Hen Niê mang thai con đầu lòng sau gần một năm kết hôn với nhiếp ảnh gia Tuấn Khôi. Từ khi công khai mang thai con đầu lòng, Hoa hậu H'Hen Niê thường xuyên chia sẻ những hình ảnh thường ngày trên trang cá nhân và không ngại khoe bụng bầu. Ông xã Tuấn Khôi là người nấu ăn, chăm sóc H'Hen Niê trong suốt thai kỳ. Anh làm các món đơn giản nhưng đảm bảo có đủ dinh dưỡng cho mẹ bầu.

H'Hen Niê và Tuấn Khôi quen nhau từ năm 2018 nhưng tới đầu năm 2025 nàng hậu mới công khai chuyện tình cảm. Trong 7 năm yêu nhau, cặp đôi từng trải qua nhiều lần hợp tan. Thời điểm trước khi công khai, Tuấn Khôi thỉnh thoảng vẫn đăng tải hình ảnh của H'Hen Niê trên trang cá nhân, song không xác nhận về tin đồn hẹn hò.