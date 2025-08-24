Gyokeres và Timber lập cú đúp, Arsenal thắng tưng bừng

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng, không quá khó để Arsenal triển khai thế trận tấn công, dồn ép đối phương về phần sân nhà. Nhịp độ trận đấu được Arsenal đẩy lên cao, đoàn quân của HLV Arteta muốn tìm kiếm bàn thắng sớm để dễ dàng nắm thế chủ động, Leeds United ra sức phòng ngự với số đông cầu thủ bên phần sân nhà.
Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Arsenal cũng có bàn thắng từ tình huống đá phạt cố định. Phút 34, từ pha đá phạt góc của Delan Rice, Timber bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khung thành làm tung lưới Leeds United, 1-0 nghiêng về Arsenal.
Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 thì ở phút 45+2, từ pha chọc khe tinh tế của Timber, Bukayo Saka lẻn xuống rồi tung cú sút uy lực làm bó tay thủ thành Perri, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.
Sang hiệp 2, Leeds chưa kịp định hình lại lối chơi thì lưới của thủ thành Perri phải rung lên lần 3. Phút 49, sau đường chuyền của Calafiori, Gyokeres phá bẫy việt vị thành công và dứt điểm vào góc gần khung thành, nâng tỷ số lên 3-0 cho Pháo thủ, đây là bàn thắng đầu tiên của Gyokeres trong màu áo Arsenal.
Dẫn trước 3-0, Arsenal chơi thoải mái hơn, khả năng kiểm soát bóng vượt trội, không cho Leeds cơ hội có bóng để triển khai tấn công. Cơ hội duy nhất mà Leeds tạo ra là pha đánh đầu cận thành ở hiệp 1 nhưng không thắng được thủ thành David Raya.
Tuy áp đảo đối thủ nhưng Arsenal cũng trả giá rất đắt khi Bukayo Saka phải rời sân nhường chỗ cho Trossard vì chấn thương, nếu vắng tiền đạo người Anh ở những vòng đấu sau sẽ làm cho HLV Arteta rất đau đầu.
Phút 56, từ tình huống đá phạt góc, bóng lộn xộn trong vòng cấm, Timber lựa chọn vị trí thông minh để tung cú sút cận thành, nâng tỷ số lên 4-0 cho Arsenal.
Không muốn gặp tình trạng chấn thương, HLV Arteta rút các trụ cột ra sân thay vào đó là các nhân tố trẻ, lần lượt Lewis-Skelly, Mosquera và Dowman được tung vào sân. Phút 80, từ pha thả bóng vào vòng cấm, Dowman đón bóng rồi tung cú vô-lê uy lực tiếc là bóng đi chệch cột dọc ra ngoài.
Phút 90+5, Dowman bị phạm lỗi trong vòng cấm, trọng tài ngay lập tức cho Arsenal được hưởng quả đá phạt 11m, trên chấm penalty, Gyokeres dễ dàng hạ gục Perri, nâng tỷ số lên 5-0 cho Arsenal.
Kết thúc trận đấu, Arsenal giành thắng lợi 5-0 với 2 cú đúp của Gyokeres và Timber, chiến thắng này giúp Arsenal tạm thời leo lên vị trí đầu bảng xếp hạng Premier League.