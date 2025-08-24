Gyokeres và Timber lập cú đúp, Arsenal thắng tưng bừng

Bước vào trận đấu, với lợi thế sân nhà cùng dàn cầu thủ chất lượng, không quá khó để Arsenal triển khai thế trận tấn công, dồn ép đối phương về phần sân nhà. Nhịp độ trận đấu được Arsenal đẩy lên cao, đoàn quân của HLV Arteta muốn tìm kiếm bàn thắng sớm để dễ dàng nắm thế chủ động, Leeds United ra sức phòng ngự với số đông cầu thủ bên phần sân nhà.

Sau nhiều nỗ lực thì cuối cùng Arsenal cũng có bàn thắng từ tình huống đá phạt cố định. Phút 34, từ pha đá phạt góc của Delan Rice, Timber bật cao đánh đầu đưa bóng về góc xa khung thành làm tung lưới Leeds United, 1-0 nghiêng về Arsenal.

Tưởng chừng hiệp 1 kết thúc với tỷ số 1-0 thì ở phút 45+2, từ pha chọc khe tinh tế của Timber, Bukayo Saka lẻn xuống rồi tung cú sút uy lực làm bó tay thủ thành Perri, nâng tỷ số lên 2-0 cho Arsenal.