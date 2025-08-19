Gyokeres chấm dứt chuỗi thành tích 69 trận với màn ra mắt Arsenal thảm họa

Arsenal có khởi đầu chiến dịch Premier League bằng thắng lợi 1-0 trên sân khách Old Trafford trước Manchester United nhưng tiền đạo tân binh Viktor Gyokeres đã không có màn ra mắt tốt nhất cho "Pháo thủ". Gyokeres chấm dứt chuỗi thành tích 69 trận với 28 tháng mà trận nào anh cũng có ít nhất 1 lần dứt điểm.

Tiền đạo Viktor Gyokeres của Arsenal đã nhận được bài học ngay lập tức về sự khắc nghiệt của giải Ngoại hạng Anh sau khi chuyển đến từ Sporting Lisbon với giá 64 triệu bảng Anh. Tiền đạo người Thụy Điển đã ghi 54 bàn trong mùa giải cuối cùng ở Bồ Đào Nha cho Sporting, nhưng thậm chí anh không có nổi một pha dứt điểm nào trong trận ra mắt chính thức Arsenal trước MU.

Điều này khiến Gyokeres chấm dứt chuỗi thành tích 69 trận kéo dài khoảng 28 tháng. Theo đó, Gyokeres có ít nhất một cú sút trong mỗi trận đấu tại giải Bồ Đào Nha cho Sporting, nhưng lại không làm được điều đó trong trận đấu với Manchester United vào Chủ nhật vừa qua cho Arsenal.