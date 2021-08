Gương mặt tiếp theo của nhóm nữ mới nhà HYBE được công bố: Vẫn là cái tên từ 'Produce 48' nhưng chưa phải Kim Minju

Heo Yunjin trình diễn ca khúc 'Into the New World' tại 'Produce 48'

Theo kế hoạch, nhóm nữ mới của HYBE x Source Music sẽ bao gồm từ 5 đến 6 thành viên. 3 trong số đó đã được cho là Miyawaki Sakura, Kim Chaewon và Heo Yunjin, những người còn lại là thực tập sinh Source Music. Tuy nhiên nguồn tin cho biết IZ*ONE vẫn còn một nhân tố nữa có thể gia nhập nhóm nữ này, đó chính là Kim Minju. Tuy nhiên nữ idol hiện vẫn đang trong giai đoạn thảo luận thêm vì truyền thông cho biết cô có hứng thú với mảng diễn xuất hơn là làm idol Kpop.