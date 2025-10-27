Gương mặt của Thiều Bảo Trâm sao thế này?

Mới đây, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện. Người đẹp diện chiếc đầm trắng ôm sát phối lông vũ, xẻ tà khoe trọn đôi chân thon dài như kiếm Nhật.
Song lần này, điểm gây bàn tán nhất lại đến từ nhan sắc đầy lạ lẫm của mỹ nhân 9X qua cam thường.
Nữ ca sĩ lựa chọn mái tóc xoăn nhẹ, xõa tự nhiên, để lộ hoàn toàn phần trán cũng như gương mặt sưng nhẹ.
Nhiều người cảm thấy thắc mắc trước phong độ nhan sắc đi xuống một cách khó hiểu của Thiều Bảo Trâm. Trong khi không ít netizen đặt nghi vấn phải chăng cô mới trùng tu nhan sắc khiến gương mặt đơ cứng lạ lẫm, nhiều dân mạng lại khẳng định tất cả là do đôi lông mày.
Dễ thấy, việc Thiều Bảo Trâm để chân mày ngang thẳng băng, kết hợp không để mái, chia tóc ngôi giữa càng làm lộ rõ vầng trán vừa rô vừa cao của cô.
Đặc biệt, trang điểm hồng nude, đánh lông mày nhạt đến mức gần như "tàng hình" càng khiến khuôn mặt Thiều Bảo Trâm trở nên vô hồn, khác lạ.