Gương mặt của Thiều Bảo Trâm sao thế này?

Mới đây, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện. Người đẹp diện chiếc đầm trắng ôm sát phối lông vũ, xẻ tà khoe trọn đôi chân thon dài như kiếm Nhật.

Song lần này, điểm gây bàn tán nhất lại đến từ nhan sắc đầy lạ lẫm của mỹ nhân 9X qua cam thường.

Nữ ca sĩ lựa chọn mái tóc xoăn nhẹ, xõa tự nhiên, để lộ hoàn toàn phần trán cũng như gương mặt sưng nhẹ.