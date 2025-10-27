Gương mặt của Thiều Bảo Trâm sao thế này?

27/10/2025 12:00

Từng được khen nhờ tạm biệt tóc mái bằng quen thuộc song thời gian qua, Thiều Bảo Trâm lại gây bàn tán vì phong độ nhan sắc đi xuống một cách khó hiểu.

Mới đây, Thiều Bảo Trâm gây chú ý khi xuất hiện tại một sự kiện. Người đẹp diện chiếc đầm trắng ôm sát phối lông vũ, xẻ tà khoe trọn đôi chân thon dài như kiếm Nhật.

Song lần này, điểm gây bàn tán nhất lại đến từ nhan sắc đầy lạ lẫm của mỹ nhân 9X qua cam thường. 

Nữ ca sĩ lựa chọn mái tóc xoăn nhẹ, xõa tự nhiên, để lộ hoàn toàn phần trán cũng như gương mặt sưng nhẹ.

Nhiều người cảm thấy thắc mắc trước phong độ nhan sắc đi xuống một cách khó hiểu của Thiều Bảo Trâm. Trong khi không ít netizen đặt nghi vấn phải chăng cô mới trùng tu nhan sắc khiến gương mặt đơ cứng lạ lẫm, nhiều dân mạng lại khẳng định tất cả là do đôi lông mày.

Dễ thấy, việc Thiều Bảo Trâm để chân mày ngang thẳng băng, kết hợp không để mái, chia tóc ngôi giữa càng làm lộ rõ vầng trán vừa rô vừa cao của cô. 

Đặc biệt, trang điểm hồng nude, đánh lông mày nhạt đến mức gần như "tàng hình" càng khiến khuôn mặt Thiều Bảo Trâm trở nên vô hồn, khác lạ.

Nhược điểm của Thiều Bảo Trâm là vầng trán rô, người đẹp cần hết sức cẩn trọng trong việc chọn kiểu tóc phù hợp  với gương mặt cũng như layout trang điểm.
Netizen hết đổ lỗi cho đôi lông mày lại đặt nghi vấn cô mới tiêm, sửa gương mặt.
Trong một sự kiện trước đó, Thiều Bảo Trâm gây hết hồn không kém vì đôi lông mày như tàng hình.
Thay vì chọn lông mày ngang và nhạt, một đôi lông mày cong nhẹ và đậm sẽ phù hợp với Thiều Bảo Trâm hơn hẳn vì tạo cảm giác vầng trán như ngắn lại, gương mặt cũng thu hút vì có điểm nhấn.
Bên cạnh đó, với người "trán sân bay" như Thiều Bảo Trâm, để tóc mái có độ rủ, ôm vào gương mặt sẽ phù hợp hơn là vén hết tóc cao.
Còn nếu muốn tránh sự soi mói vào đôi chân mày, để mái bằng có lẽ là sự lựa chọn vừa tiện lại vừa phù hợp với Thiều Bảo Trâm hơn cả.

