Gừng có giúp giảm buồn nôn do hóa trị?

Your browser does not support the audio element.

Không giống như xạ trị hay phẫu thuật, các loại thuốc hóa trị có thể điều trị bệnh ung thư đã di căn bởi vì chúng di chuyển qua đường máu. Thông thường các thuốc hóa trị được sử dụng phối hợp, ít khi dùng một loại.

Hóa trị được thực hiện theo đợt và có thời gian nghỉ giữa các đợt điều trị. Việc này sẽ cho phép các tế bào bình thường trong cơ thể có thời gian phục hồi sau các tác dụng phụ của thuốc.