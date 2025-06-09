Gửi 150 hồ sơ mới được 1 cái gật đầu: Cuộc khủng hoảng việc làm của sinh viên IT

Câu chuyện của Rubio là hình ảnh chân thực cho cuộc khủng hoảng việc làm mà hàng triệu sinh viên công nghệ đang phải đối mặt. "Tấm vé vàng" một thời giờ đây trở thành một cuộc chiến khốc liệt và đầy bất an.

Tấm bằng khoa học máy tính không còn là "vé vàng"

Trong nhiều năm, bằng khoa học máy tính được xem là con đường chắc chắn để có một công việc ổn định, lương cao. Tuy nhiên, thời kỳ hoàng kim đó đã qua. Một báo cáo tháng 5 của Oxford Economics cho thấy việc làm cho sinh viên mới tốt nghiệp ngành khoa học máy tính và toán học đã giảm 8% kể từ năm 2022. Các vị trí tuyển dụng phát triển phần mềm trên Indeed cũng giảm mạnh tới 71% từ tháng 2/2022 đến tháng 8/2025.

Julio Rodriguez, tốt nghiệp năm ngoái, cho biết anh phải nộp hơn 150 hồ sơ mới nhận được lời mời làm việc kỹ sư dữ liệu vào đầu mùa hè này. "Sau khi có được một công việc, bạn lại lo sợ về những đợt sa thải mà nhiều công ty đang thực hiện", anh chia sẻ.

Nick Vinokour, một sinh viên khác, đã mất công việc mơ ước tại Scale AI sau khi startup này tái cơ cấu. Anh tin rằng các công cụ lập trình AI như Microsoft Copilot và Anysphere’s Cursor giống như một "làn sóng lớn sắp thay đổi vai trò của một kỹ sư cấp thấp”.